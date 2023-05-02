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Щербак Григорий Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербак
Имя
Григорий
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
27 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 363
Источник
Скан
Оригинальная запись
15532. Щербак Григорий Ильич, 41 г., Челябинск. окр., Кочердынск. р., х. Кузьминовки. Н. С. 12 р. Челябинск. окр. Ст. 137, л. с. 3 г. 27 июня 927.

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