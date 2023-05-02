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Скородкин Михаил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скородкин
Имя
Михаил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
29 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
9847. СКОРОДКИН, МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Чернск. у., Малоскуратовск. в., д. Бутырки; — Н. С. Бауманск. р. Вознесенск. отд. г. Москвы. Дезертир., лиш. св. 6 м. Исп. 29 мая 920.

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