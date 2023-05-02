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Андерсон Арнольд Карлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андерсон
Имя
Арнольд
Отчество
Карлович
Дата исполнения приговора
07 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 20
Источник
Скан
Оригинальная запись
565. АНДЕРСОН АРНОЛЬД КАРЛОВИЧ, 26 л. Рд. в г. Риге. Иркутск. Губсуд. Ст. 95, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 5 л. Приг. вступил в закон. силу 7 янв. 924

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