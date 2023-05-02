Анишин Капитон Ефремович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Анишин
- Имя
- Капитон
- Отчество
- Ефремович
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 27
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 788. АНИШИН КАПИТОН ЕФРЕМОВИЧ, 23 л., Бежецк. у., Дубровск. в., д. Берестовские хутора. Н. С. 3 уч. Бежецк. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. 10 д. и. пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу 16 дек. 924.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.