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Козлов Михаил Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Михаил
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
15 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
47578. КОЗЛОВЪ, МИХАИЛЪ ЕГОРОВЪ. К. Сѣвск. у., Радогощск. в., с. лобанова, 50 л.; — 3. Н. 3 уч. Дмитріевск. у., 180 М., тюр. 1 г. Исп. 15 Іюня 905.

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