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Коркин Константин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коркин
Имя
Константин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6112. КОРКИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л., Ржевск. у., Харинск. в., д. Ерофейка. В. Т. Ленинградск. окр. Ст. ст. 180, 3 ч. 208, лиш. св. 2 ½ г. Приг. вступил в за­кон. силу 26 июля 924.

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