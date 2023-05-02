Симовских Михаил Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симовских
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7673. СИМОВСКИХ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л. Гр. г. Кунгура; — Р. В. Т. Пермск. ж. д., Присвоен. лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 30 июня 921.
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