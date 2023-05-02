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Симовских Михаил Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Симовских
Имя
Михаил
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7673. СИМОВСКИХ, МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л. Гр. г. Кунгура; — Р. В. Т. Пермск. ж. д., Присвоен. лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 30 июня 921.

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