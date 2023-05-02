Невинская Магдалина Гаврилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Невинская
- Имя
- Магдалина
- Отчество
- Гаврилова
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24412. НЕВИНСКАЯ, Магдалина Гаврилова. Однодворка, 21 г., род. Липовецк. у., въ с. Стрижаковѣ, прип. того же у., въ с. Бабинѣ; приг. М. С. 1 уч. Винницк. окр. (во 2 р.), по 169, 170 и 171 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 19 Февр. 1887 г.
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