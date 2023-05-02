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Копиев Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копиев
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
17 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
6455. КОПИЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Зарайск. у., Беспятовск. в., д. Овечкино, Московск. Губсуд, Ст. ст. 76, 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г., Исп. 17 июня 923.

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