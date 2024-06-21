Птицын Игнатий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Птицын
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39190. ПТИЦЫНЪ, ИГНАТІЙ ФЕДОРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ м. Боровск. у., Рождественск. в., с. Атепцева, 30 л.; — Калужск. О. С., 1606 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 19 Дек. 906 г., каторж. раб. 9 л. Исп. 23 Нояб. 907. | 903 100678 1525 У. | 98 72437 1525 У. | 902 76858 169 М.
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