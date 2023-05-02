Адамкевич Адам Юрьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамкевич
- Имя
- Адам
- Отчество
- Юрьев
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 142345. АДАМКЕВИЧЪ, АДАМЪ ЮРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. м. Крокъ, Ковенск. у., 45 л., рд. въ д. Мартынайцѣ, Скемск. в., Шавельск. у.; — Ковенск. О. С. 14 Апр. 909, 182, 1629 и 1632 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 21 Мая 909 г. (13 и 1647 У., арест. отд. 3 г.), каторж. раб. 15 л. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 20 Авг. 909. | 906 89 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 104. | 31 Янв. 903 г. У. Чл. О. С. 2 уч. Ковенск. у., 169 и 170¹ М., тюр. 1 г. | 95 30140 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.