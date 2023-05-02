Семенов Василий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28607. СЕМЕНОВ, ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ. Гр. Лужск. у., Лудонск. в., д. Тухино; — Р. Г. г. Петрограда. Спекуляц., лиш. св. 5 л., по амн. от нак. освоб.
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