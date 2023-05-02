Коркин Семен Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коркин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6526. КОРКИН СЕМЕН НИКИТИЧ, 26 л., Ялуторовск. у., Коркинск. в., д. Ново-Перелещовой, Н. С. 2 уч. Кузнецк. у., Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3 г., Исп. 5июля 923.
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