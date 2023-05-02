Буракова Ирина Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буракова
- Имя
- Ирина
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 908. Буракова Ирина Васильевна, 42 л., Могилевск. г., Климовичск. у. Н. С. 4 уч. г. Казани. Ст. 140б, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ІІ—26.
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