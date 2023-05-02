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Галимуллин Габдулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галимуллин
Имя
Габдулла
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
1304. Галимуллин Габдулла, 30 л., Татарск. АССР, Мензелинск. к., Байсаровск. в. И. С. 5 уч. Мен зелинск. к. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 21/ХІІ—26.

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