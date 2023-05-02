Кечетжьян Артаний Акопович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кечетжьян
- Имя
- Артаний
- Отчество
- Акопович
- Дата исполнения приговора
- 01 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 167
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5848. КЕЧЕТЖЬЯН АРТАНИЙ АКОПОВИЧ, 26 л., г. Новороссийска, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. ст. 136, 138, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 1 мая 923.
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