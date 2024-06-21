Бабин Петр Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бабин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129715. БАБИНЪ, ПЕТРЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Сенгилеевск. у., Шигонск. в., с. Горбуновки, 30 л., рд. т. же у., въ в. и с. Новодѣвичьемъ; — Г. С. 4 уч. г. Самары, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Авг. 909. | 902 85124 170 М. | 98 41410 169 М.
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