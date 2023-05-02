Стефаняк Ян Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Стефаняк
- Имя
- Ян
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 06 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88097. СТЕФАНЯКЪ, ЯНЪ АНТОНОВЪ (онъ же Стефанскій), 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Слупецк. у., гм. и д. Олесница, рд. Копинск. у., въ д. Грабенице; — Калишск. О. С., 28 Апр. 911, 152 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 3 Марта 911 г. (1847 и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 2½ г.), арест. отд. 3½ г. Исп. 6 Іюня 911, счит. ср. съ 22 Авг. 910. | 902 69669 2 ч. 1655 У. | 89 35080 1647 У. | 95 105502 1647 У. | 88 65116 169 М. | 91 146372 1647 У. | 87 46402 169 М.
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