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Рощин Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рощин
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
14 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8351. РОЩИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Павловск. у., Оленинск. в. и с. Н. С. 5 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. ст. 95, 222, лиш. св. 1½ г. Исп. 14 февр. 923.

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