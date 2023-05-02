Свищев Марк Моисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свищев
- Имя
- Марк
- Отчество
- Моисеевич
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8823. СВИЩЕВ МАРК МОИСЕЕВИЧ, 24 л., Новгород-Северск. у., м. Кремяч. В. Т. Московск. окр. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 сентября 923.
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