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Свищев Марк Моисеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свищев
Имя
Марк
Отчество
Моисеевич
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
Источник
Скан
Оригинальная запись
8823. СВИЩЕВ МАРК МОИСЕЕВИЧ, 24 л., Новгород-Северск. у., м. Кремяч. В. Т. Московск. окр. Ст. 181 ч. 2, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 сентября 923.

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