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Маврина Евдокия Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маврина
Имя
Евдокия
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8463. МАВРИНА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 28 л., Балаковск. у., Б.-Острогск. в. и с. Н. С. 3 уч. Балаковск. у. Ст. 140, лиш св. 1 г. Исп. 11 июля 923.

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