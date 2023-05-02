Филатова Екатерина Макаровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатова
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Макаровна
- Дата исполнения приговора
- 08 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29890. ФИЛАТОВА, ЕКАТЕРИНА МАКАРОВНА, 60 л. Гр. Сарапульск. у., Шарканск. в., д. Кыквы; — Н. С. 11 уч. Сарапульск. у. Самогон., лиш. св. 10 л., по амн. нак. замен. штр. Исп. 8 июля 920.
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