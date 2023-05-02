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Леонтьев Дмитрий Леонтьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьев
Имя
Дмитрий
Отчество
Леонтьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 147
Источник
Скан
Оригинальная запись
25939. ЛЕОНТЬЕВ, ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 27 л. Гр. Боровичск. у., Минецк. в., д. Подберезье; — Н. С. 8 уч. Боровичск. у. Неосторожн. обращ. с оруж., лиш. св. 8 м., по амн. от нак. освоб.

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