Паршакова Надежда Афанасьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паршакова
- Имя
- Надежда
- Отчество
- Афанасьевна
- Дата исполнения приговора
- 24 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7483. ПАРШАКОВА НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА,29 л , Кинешемск. у., Николаевск. в., д Большое-Порское Н. С Дежуря Камер. Кинешемск у. Ст. 140, лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 24 апр 923
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