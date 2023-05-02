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Паршакова Надежда Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паршакова
Имя
Надежда
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
24 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7483. ПАРШАКОВА НАДЕЖДА АФАНАСЬЕВНА,29 л , Кинешемск. у., Николаевск. в., д Большое-Порское Н. С Дежуря Камер. Кинешемск у. Ст. 140, лиш. св и пор. пр. 3 г. Исп. 24 апр 923

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