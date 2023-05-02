Разумов Федор Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Разумов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28058. РАЗУМОВ, ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, 19 л. Гр. Перехтск. у., Новинск. в., с. Ивановского; — П. С. караул. бат. г. Владимира. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 22 марта 920.
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