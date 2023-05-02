Луканина Наталия Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Луканина
- Имя
- Наталия
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26054. ЛУКАНИНА, НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 43 л. Гр. Тарусск. у., Белянинск. в. и д.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. 3 Сущевск. отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 22 дек. 920.
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