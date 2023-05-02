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Корнеев Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6545. КОРНЕЕВ МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 38 л., Рязанск. у., Ямск. в., д. Турлатова, Рязанск. Губсуд, Ст. ст. 106 ч. 1 и 111 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 8 авг. 923.

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