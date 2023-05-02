Бурас Михаил Казимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурас
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Казимиров
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 61
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20875. БУРАСЪ, МИХАИЛЪ КАЗИМІРОВЪ, Лиш. ос. пр. изъ к. Кѣлецк. у., гм. Моравица, д. Радошице. 48 л.;—Гм. С. 4 окр. Радомск. у., 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Окт. 908. 906 1088 169 М. | 90 32178 263 У. | 95 49268 169 М. | 89 68129 263 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.