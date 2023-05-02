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Рассадин Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рассадин
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
20 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 230
Источник
Скан
Оригинальная запись
8138. РАССАДИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 43 л., Костромск. у., с. Красного. Костромск. Губсуд Ст. ст. 180 п. «е», 190, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 20 февр. 923.

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