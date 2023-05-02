Фетисов Григорий Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фетисов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 31 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12601. ФЕТИСОВ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 20 л., Верхнеудимск. аймака, Мухоршибирск. в., с. Шародая Главсуд Бурято-Монгольск. АССР. Ст. 64, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 31/ѴІІ—24.
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