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Копельман Яков Ефроимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Копельман
Имя
Яков
Отчество
Ефроимов
Дата исполнения приговора
12 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 120
Источник
Скан
Оригинальная запись
32533. КОПЕЛЬМАНЪ, ЯКОВЪ ЕФРОимовъ. Мщ. м. Василишекъ, Лидск. у., 18 л., рд. Гродненск. у., Берештовск. в., въ д. Замостянхъ; — Вилен. С. П., 17, 19, 53, 3 п. 57 и 126 Уг. У. и Выс. маниф. 904 г., крѣп. 2 м. и 20 дн. Исп. 12 Марта 905.

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