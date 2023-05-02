Шимайтис Виктория Осипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шимайтис
- Имя
- Виктория
- Отчество
- Осипова
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 526
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34144. ШИМАЙТИСЪ, ВИКТОРІЯ осипова. Лиш. ос. пр. изъ м. Владиславов. у., гм. Сынтовты, д. Катыне, 63 л., рд. Сейнск. у., гм. Лоздзее, въ д. Попече; — Сувалкск. О. С., 114, 134, 135, 9, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 908. | 905 29085 1655 У. | 88 101373 169 М. | 902 113484 1655 У. | 88 66706 169 М. | 900 114521 1655 У. | 86 30199 169 М. | 90 57236 1645 У.
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