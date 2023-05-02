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Фролова Евфросиния Прохоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролова
Имя
Евфросиния
Отчество
Прохоровна
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
29976. ФРОЛОВА, ЕВФРОСИНИЯ ПРОХОРОВНА. Гр. Дрисненск. у., Замошанск. в., с. Гаврилова; — Н. С. Петроградск. р. 1 отд. г. Петрограда. Хищение, пр. р. 1 г. Исп. 18 сент. 920.

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