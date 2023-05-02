Ивицкий Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивицкий
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3721. ИВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 28 л., Гомельск. у. и в., с. Романовичи. Н. С. 10 уч. Гомельск. у. Ст. ст. 180, 185, 187, лиш св. 2 г. П. в. з. с. 2/ХІІ—24.
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