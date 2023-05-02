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Крайнов Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крайнов
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6940. КРАЙНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 43 л., б. Симбирск. у., Тушнинск. в., с. Ортюшкина, Астраханск. Губсуд, Ст. 184 ч. 1, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 1 г., Исп. 4 ноября 923.

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