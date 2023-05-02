Кравцова Федосья Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кравцова
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 14 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6919. КРАВЦОВА ФЕДОСЬЯ НИКОЛАЕВНА, 19 л., Донецк. окр., д. Маньково, Н. С. 6 уч. Донецк. окр., Ст. 178, лиш. св. 2 г., Исп. 14 ноября 923.
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