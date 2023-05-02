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Кравцова Федосья Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцова
Имя
Федосья
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6919. КРАВЦОВА ФЕДОСЬЯ НИКОЛАЕВНА, 19 л., Донецк. окр., д. Маньково, Н. С. 6 уч. Донецк. окр., Ст. 178, лиш. св. 2 г., Исп. 14 ноября 923.

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