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Рубан Михаил Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рубан
Имя
Михаил
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8356. РУБАН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Воронежск. г., б. Бирюченск. у., Матрено-Гезовск. в., д. Резникова. Н. С. 1 уч. Троицк. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. Исп. 30 авг. 923.

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