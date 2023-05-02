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Лузев Семен Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лузев
Имя
Семен
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
23 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 235
Источник
Скан
Оригинальная запись
8273. ЛУЗЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Тейковск. у., Лежневск. в., д. Козино. Н. С. 3 уч. Тейковск. у. Ст. 140, пор. пр. 2 г. Исп. 23 нояб. 923.

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