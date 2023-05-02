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Ельцов Иван Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ельцов
Имя
Иван
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4384. ЕЛЬЦОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, 22 л., Глазовск. у., Святогорск. в., д. Виниш. В. Т. Триб. Северо-Восточн окр. Ст. ст. 180 п. «е», 208 ч. 3, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 июня 923.

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