Ельцов Иван Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ельцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4384. ЕЛЬЦОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, 22 л., Глазовск. у., Святогорск. в., д. Виниш. В. Т. Триб. Северо-Восточн окр. Ст. ст. 180 п. «е», 208 ч. 3, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 июня 923.
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