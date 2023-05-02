Якушев Петр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якушев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12490. ЯКУШЕВ, ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 32 л. Гр. Жиздринск. у., Лосинск. в., с. Анисово-Городище; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Бутырск. отд. г. Москвы. Прест. по должн., лиш. св. 1 г., по амн. как. зам. 1 г. пр. р. Исп. 31 авг. 920.
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