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Феденев Григорий Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феденев
Имя
Григорий
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
24 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 297
Источник
Скан
Оригинальная запись
10272. ФЕДЕНЕВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ, 20 л., Свердловск. окр., Сысертск. р., с. Аленовского. Н. С. Сысертск. р. Ст. ст. 150, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24/ІІ—26.

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