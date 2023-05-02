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Громов Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Громов
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
19 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 101
Источник
Скан
Оригинальная запись
3488. ГРОМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 28 л., Белозерск. у., Барановск. в., д. Шигатской. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 19 июня 923.

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