Павлов-Гусев Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов-Гусев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9777. Павлов-Гусев Александр Андреевич (он же Иван Андреевич), 19 л., Новгородск. г., Старорусск. у., Высоцк. в., д. Черепцово Н. С. 17 отд. г., Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 15 окт. 926.
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