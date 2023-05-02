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Иванов Николай Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Николай
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
17 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5170. ИВАНОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 18 л., Порховск. у. Н. С. 16 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», пор. пр. 2 г. Исп. 17 авг. 923.

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