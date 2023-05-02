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Егоров Георгий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Георгий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4318. ЕГОРОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л., Челябинск. у., Птиченск. в., д. Трусиловски. Н. С. 6 уч. Акмолинск. окр. Ст. ст. 95. 114, лиш. св. 2½ г. и пор. Пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923

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