Егоров Георгий Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Егоров
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4318. ЕГОРОВ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ, 23 л., Челябинск. у., Птиченск. в., д. Трусиловски. Н. С. 6 уч. Акмолинск. окр. Ст. ст. 95. 114, лиш. св. 2½ г. и пор. Пр. 3 г. Исп. 28 дек. 923
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