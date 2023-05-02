Тарханов Родион Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарханов
- Имя
- Родион
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 261
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9027. ТАРХАНОВ РОДИОН ГРИГОРЬЕВИЧ, 21 г., Месягутовск. к., Верхне-Кигинск. в. и с. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 151, лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 28/ІІІ—26.
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