Филатов Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 17 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12613. ФИЛАТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 72 л., г Ржева. Н. С. 1 уч. Ржевск. у. Ст. 140б, лиш. св. 2 Г. И пор пр. 2 Г. П. В. 3. С. 17/ІѴ—24
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