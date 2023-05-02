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Филатов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
17 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12613. ФИЛАТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 72 л., г Ржева. Н. С. 1 уч. Ржевск. у. Ст. 140б, лиш. св. 2 Г. И пор пр. 2 Г. П. В. 3. С. 17/ІѴ—24

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