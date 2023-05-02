Крикунов Архип Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрикунов Архип Никитич

Крикунов Архип Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крикунов
Имя
Архип
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7074. КРИКУНОВ АРХИП НИКИТИЧ, 32 л., г. Баталпашинска. Карачаево-Черкесск. Облсуд. Ст. 107, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 21 мая 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.