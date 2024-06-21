Большаков Даниил Демидов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Большаков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Демидов
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130193. БОЛЬШАКОВЪ, ДАНІИЛЪ Демидовъ. К. Юрьевецк. у., Дьяконовск. в., д. Коростелева, 19 л.; — Усть-Медвѣдицк. О. С. 23 Сент. 909, 16, 169 и 7 п. 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 2410, тюр. 6 м. Исп. 15 Окт. 909. | 24 Марта 907 г. Г. С. сл. Николаевской, Астрахан. у. | 905 20046 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.