Цаган Манжи Улюмжаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цаган
- Имя
- Манжи
- Отчество
- Улюмжаев
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7896. ЦАГАН, МАНЖИ УЛЮМЖАЕВ, 26 л., Гр. Астраханск. у., М.-Яндык.-Малажного улуса, Батутовск. Аймака, хотона № 3,; Н. С. 7 уч. Астраханск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 23 дек. 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.