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Цаган Манжи Улюмжаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цаган
Имя
Манжи
Отчество
Улюмжаев
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7896. ЦАГАН, МАНЖИ УЛЮМЖАЕВ, 26 л., Гр. Астраханск. у., М.-Яндык.-Малажного улуса, Батутовск. Аймака, хотона № 3,; Н. С. 7 уч. Астраханск. у., Кража, лиш. св. 1 г., Исп. 23 дек. 919.

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